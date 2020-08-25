今日是一年一度的七夕情人節，有伴者大多選擇和心愛的人一起度過這浪漫的節日。不過單身者也別灰心，專寫生肖運勢的搜狐號「手相學生肖星座運勢」，今日就要捎來好消息。該專欄表示，七夕一到，有3生肖，橫財滾滾來，運勢爆棚。上榜的生肖分別有「羊、龍、雞」。
生肖羊：
屬羊的人，七夕一到受到「德財」吉星庇佑，有望改變這段時間以來，事業運平平的狀況，加上財神爺從天而降，好運馬上到來，橫財豐富，人生將會得到徹底的改變。
生肖龍：
生肖龍之人，七夕一到，喜鵲送大喜，財運滾滾而來，身邊多有貴人相助。此外，生肖龍的單身者，往後4個月桃花運旺，極有可能脫單。同時，遇到問題別總抱怨，要想辦法解決，哪怕是拼搏到無能為力也不能放棄，相信經過不斷摸爬滾打，將來獲取財富的機會將會不斷增多。
生肖雞：
屬雞的人廣結善緣，朋友多多，貴人圍繞在你身邊，總有好運相伴。不過在之前的半年財運有下滑的趨勢，生活拮据，手頭較緊，形勢較麻煩。但七夕一到，生活負擔減輕，有很大的進步空間，能力提升較快，看到希望後會更加有動力，讓你錢賺滿滿，人生出現逆轉的機會。
文章來源：手相學生肖星座運勢
(中時新聞網)
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