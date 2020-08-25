大陸電商女裝是一個每年5000億元（人民幣，下同）規模的市場。在如此龐大的電商女裝市場上，至今尚未誕生一家A股上市公司。之前，匯美時尚（旗下品牌初語、茵曼）、裂帛股份（旗下品牌裂帛）、韓都衣舍等女裝「淘品牌」都曾衝刺上市，未能成功。註冊制下，賣的比Zara、優衣庫貴的淘寶夫妻店－－戎美股份，想要成為A股女裝「淘品牌」第一股，受到關注。

擁有一定規模的「淘品牌」在過去幾年紛紛尋求登陸資本市場，目前御家匯、小狗電器、三隻松鼠、良品鋪子等已經成功上市。

然而，淘系女裝品牌的上市路則相對坎坷。早在2016年，匯美時尚和裂帛股份披露了A股IPO招股書，衝擊創業板，至今尚未成功。2020年4月，韓都衣舍宣布終止A股上市輔導備案，稱擬調整資本運作方式及時間安排。

分析師認為，多重因素制約了電商女裝上市：一是行業充分競爭，市場分散度極高，2019年大陸女裝行業前十大品牌市場占有率為8.4％；二是市場瞬息萬變，產品反覆運算快速；第三點是財務規範困難，收入確認存疑。電商女裝行業普遍存在大量刷單、大比例退換貨率、大額平台入駐費用的等行業頑疾。

(旺報 )