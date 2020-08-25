新北市長侯友宜明晚將宴請新北市12名轄區立委，侯友宜今下午出席「里里銀髮俱樂部聯合授牌活動」，媒體問及此舉是否劍指下一步？侯友宜說，新北市的立委不分藍綠，每一個人的下一步就是建設新北市，大家只有一個共同目標，讓新北市的建設、未來的發展更好。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊、人口又多，相對資源比較不足，在很多大建設開發過程中，必須麻煩立委與中央溝通、爭取新北市的行政資源，所以明天會向立委報告新北市的建設方向和未來，也傾聽立委的建言，一起雙向溝通，讓新北市的建設愈來愈好。

侯市長表示，新北市1,032個里的長輩已達約60萬人，且人數每年還持續增加，為讓長輩健康快樂並享有品質生活，銀髮俱樂部至為重要。目前新北市全區共設置831處銀髮俱樂部，相當於每里就有1-2個銀髮俱樂部，除持續提升服務品質外，還結合民間社團、咖啡廳及公寓大廈等，推出多元性服務。此外，針對偏鄉地區，也推動「行動銀髮俱樂部」，提供偏鄉長輩從健康、照護、輔具到動健康等相關知識。

侯市長說，市府預計110年將設置達100處銀髮俱樂部，以更多元服務照顧長輩健康，也感謝各界幫忙，讓新北市從老到幼都能健康快樂成長、安居樂業，希望里里都有銀髮俱樂部。

(中時 )