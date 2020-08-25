竹山鎮各關懷據點照顧的長者近千人，因此，鎮公所開辦「預防及延緩失能照護師資培訓班」，聘請中台科技大學老人照顧系專業師資授課，目前，鎮內已經有42人取得「預防及延緩失能照護」指導員證照。

竹山鎮長陳東睦表示，配合衛生福利部政策，鎮內陸續成立社區照顧關懷據點及巷弄長照站，總共有34個社區發展協會，服務長者將近千人，為了讓長者受到全領域照料，因此藉由辦理師資人才培訓課程，強化師資。

師資培訓課程內容，包括認知活動設計、高齡者有氧運動、心肺耐力、肌力訓練的設計與實作等，讓社區幹部及志工，成為衛生福利部預防及延緩失能照護師資指導員及協助員，進而提升授課能力，對長者提供多元化創新照顧服務方案時，可發揮就近性、方便性。

陳東睦表示，竹山鎮從去年開始，在社區推廣小雞傳承3年計畫，藉由母雞帶小雞方式，將較少運作的社區再度活絡起來，今年各社區漸漸步入軌道；而師資人才培訓就是第2階段的推行，竹山並非都市，因此期望靠自身努力，讓老人福利更完善；盤點鎮內資源，目前有42位指導員、17位協助員，未來竹山鎮的社區有這方面的需求，就不用再捨近求遠苦苦等待師資。

(中時 )