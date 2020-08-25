中印邊境談判陷入僵局，印媒稱印軍增派三萬兵力和重型裝備抵達拉達克（Ladakh），中國央視則發布視頻揭露，解放軍西部戰區進行重裝空投演練，在600公尺高空投放10輛戰車，展示長途奔襲能力。

據了解，大陸解放軍8月增派兩架殲-20抵達新疆和田基地，另外，歐洲太空總署衛星圖像顯示，解放軍已在和田至少部署了36架戰機，除殲-20外，還部署了至少6架殲-8系列戰機、2架空警-500預警機、2架運-9運輸機、24架殲-11系列戰機和數台CH4號無人偵查、攻擊機。

而印度媒體指稱，解放軍拒絕在班公錯（Pangong Tso）手指山地區、德普桑（Depsang）和格拉（Gogra）地區解除備戰狀態。並繼續大規模在實控線沿線修建道路、橋樑、直升機停機坪和其他軍事設施，決心將實控線（LAC）向西推進。

印軍也在邊界地區加強部署，除增派三萬兵力，還將5架飆風戰機部署到印度哈里亞納邦的安巴拉空軍基地。

(中時新聞網)