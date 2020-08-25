到疫情衝擊，於3月1日起歇業長達半年的高雄知名江浙菜餐廳祥鈺樓，正式恢復營業，老闆朱金鴻說，開幕以來，不管是中餐或晚餐，幾乎都呈現客滿現象，且大多都是老顧客，他除了「感謝、感恩」以外，也相當「感動」。

祥鈺樓餐廳是於3月1日起，被迫停業休息，歇業期間老闆朱金鴻因無法去美國探親，只好利用空檔參加花蓮和宜蘭3天2日遊，放鬆一下心情，也讓他平時因忙於工作，無法到花東旅遊的夢想，也終於能夠實現。

對於停業長達半年多，卻又重新恢復營業，朱金鴻說，他長期忙錄慣了，叫他閒著沒事做，真的很難受，且這段期間，碰到許多老顧客，都支持他恢復營業，再加上長期與他同在屋簷下工作的員工也都希望他能儘快恢復營業，另房東也同意降低租金，才讓他有恢復營業的決心和勇氣。

祥鈺樓歇業期間，除了加強整修內部外，也花了10多萬元增設無障礙廁所，讓行動不便的客人有「方便的去處」。

對於8月18日恢復營業以來，幾乎天天都呈現客滿的情況，且大多是老顧客的支持，朱金鴻則表示，雖然忙得相當疲憊，但對於顧客的大力支持，他除了感謝和感恩外，也相當感動。

(工商 )