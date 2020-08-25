繼北市永康街上的70年名店「高記」宣布將在月底歇業後，另一間擁有71年歷史，位於金山南路二段的傳統老字號「銀翼餐廳」今(25)日在門口貼出暫停營業的公告，而餐廳員工已證實此項消息，並表示不清楚何時會復業。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊民生消費，開啟一波傳統老店倒店潮。繼近日傳統老字號「高記」永康店在大門口掛上「結束營業倒數中」布條，宣布歇業後，另一老字號名店「銀翼餐廳」也被證實暫時停業。

《中時新聞網》致電「銀翼餐廳」後，員工表示目前餐廳暫停營業，至於停業原因、何時重新營業？員工則倉促帶過，並未作出說明。

銀翼餐廳的前身是空軍新生社飲食部，1949年隨著國民政府遷台，隸屬空軍新生社，後改制為民營，以古老傳統的川、揚菜系之美味佳餚呈現。本來是專門招待空軍將領的銀翼餐廳，店名以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，故取名為「銀翼」。

文史學家金魚腦近日在臉書上表示，朋友本打算要去銀翼慶生，結果餐廳表示，因為高記的關係，近期店裡也要被抽查各種地目相關問題，「有可能也會被斷水斷電」。讓金魚腦也不禁感嘆，餐廳今年真是流年不利，體質差的熬不過肺炎，熬得過肺炎的熬不過抽查。

銀翼餐廳總經理藍隆盛4月時受訪時曾表示，感覺這次衝擊特別嚴重，正常1個月營收約1000萬元，但2月掉至220萬元、3月150萬，4月可能不到100萬，請政府救救他們，但最終還是等不到政府伸出援手，今傳出歇業消息。

(中時新聞網)