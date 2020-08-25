長者泡起咖啡一起都不馬虎，每項步驟、順序都很到位。（許哲瑗攝）

長者泡起咖啡韻味十足，現場瀰漫濃濃咖啡香氣。（許哲瑗攝）

新北市今年將增加149處銀髮俱樂部，讓全市達到831處。（許哲瑗攝）

新北市今下午在市府6樓大禮堂舉行「銀髮俱樂部~陪咱厚趣淘！」聯合授牌活動，市長侯友宜致詞表示，今年除了增加149處銀髮俱樂部，讓全市達到831處外，更將57處銀髮俱樂部從1.0共餐、2.0訪視關懷，提升到3.0預防失智失能，連咖啡廳、社區大樓管委會都加入銀髮俱樂部行列，要達成全市1032里、里里都有銀髮俱樂部目標。

侯友宜表示，新北市老年人口每年以大約3萬的速度增加，截至今年7月底已突破60萬人大關，佔全市總人口14.93％，為因應高齡社會長輩的生活需求和照顧，他在競選時提出「里里銀髮俱樂部」的社會福利政策目標，繼去年金山、八里、石門、三芝、坪林、石碇、深坑、林口等8區達標，今年又新增了烏來、萬里、雙溪、鶯歌、三峽、貢寮等6區，全市已有14區達標。

侯友宜表示，銀髮俱樂部讓健康長輩可以共餐、泡茶、聊天、運動、玩桌遊，不僅要在數量上積極佈建，讓長輩可以就近參加，同時也要品質提升，達到質、量併進，因此今年有57處銀髮俱樂部從1.0、2.0提升到3.0，提供更多元的服務，包括健康促進課程、照顧者支持、3C動動腦等，以延緩失智失能，預計在110年輔導升級達到100處3.0的銀髮俱樂部。

社會局長張錦麗表示，為達到市府政策目標，除持續盤點公有場地外，並將結合有意願設置的民間團體、宮廟、教會、咖啡廳、公寓大廈等，以私公協力、異業結盟、多元服務的方式加速佈建，共創長輩在地安老。

至於在偏區部分，為因應人口更為老化，提供更近便性服務，張錦麗表示，將推動「行動銀髮俱樂部」，以行動專車導入專業人力、智慧照顧等，讓偏區長輩也能在地就養、健康樂活。

(中時 )