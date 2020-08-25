落實台中港安全管控 ，台中市長盧秀燕要求硝酸銨盡速清出。（盧金足攝）

黎巴嫩貝魯特港口儲存硝酸銨爆炸案，安全防護受關注，台灣港務公司清查國內港口危險物品存放量，台中市府也掌握握台中港港務公司處理現況，港務公司承諾會快速運出，市長盧秀燕25日主持治安公安會報，要求落實追蹤後續處理情形，維護民眾安全。

盧秀燕昨日主持治安會報暨公安會報聯合會議時指出，貝魯特事件發生後，立即請副市長陳子敬與消防局等相關單位至台中港進行清查，發現一家公司儲存量比較大，雖然台中港是特定區，不是市府所管轄，為維護民眾安全，必須持續追蹤目前後續處理情形。

陳子敬表示，黎巴嫩貝魯特港區發生爆炸事件，經深入了解，大部分硝酸銨做成笑氣後會再轉售半導體業，化學物需要在攝氏250度才會溶解、400度才會引爆，現場有落實安全管控。

消防局說，台中市借鏡貝魯特港區爆炸事件，清查轄內列管公共危險物品存放場所，經查並無儲存達管制量的硝酸銨品項；台中港區範圍內的硝酸銨倉庫，內政部消防署台中港務消防隊將排定時間抽查，檢視消防防災計畫，要求落實各項防火防災措施。

(中時 )