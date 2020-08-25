王浩宇在臉書貼出綠黨在去年的民調。（取自王浩宇臉書）

時代力量前立委黃國昌今日又被爆出曾經想選總統，民進黨桃園市議員吳浩宇認為，如果黃國昌拉走柯粉的選票，誰能保證，今天總統不會是韓國瑜？

時代力量近日風波不斷，繼日前黃國昌痛斥同黨議員曾玟學的錄音帶流出後，今日再爆出錄音帶其他內容。原來黃國昌去年曾評估民進黨選情沒想像中穩，一度打算參選總統。

而民進黨桃園市議員王浩宇今（25）在臉書分析，「有段時間，小英的選情是沒那麼穩的。」

王浩宇指出，因為蔡英文在最後一個月跟韓國瑜拉開差距之前，有段時間蔡英文在30～49歲年輕男性的選票非常弱勢的，當時如果黃國昌出來選總統狂打蔡英文，這些柯粉的選票很可能會投給黃國昌。

王浩宇認為，誰能保證，今天總統不會是韓國瑜？但王也隨後貼出綠黨在2019年8月26日至27日所做民調，蔡英文是30.9％，韓國瑜25.3％，郭台銘19.1％，柯文哲13.9％，黃國昌1.4％。王浩宇最後強調，黃國昌只有1.4％！

(中時新聞網)