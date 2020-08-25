基隆四所市立高中與台科大迷你數位教育遊戲團隊25日簽署合作備忘錄，讓高中生能參與台科大「微翻轉遊戲式教學模式」課程，學習如何設計數位遊戲。市長林右昌表示，透過與策略性夥伴合作，基隆教育資源不輸雙北和其他直轄市。

台科大教授侯惠澤表示，這次合作計畫主要是做遊戲教學，課程內容包含整合遊戲機制、認知與互動理論，最終以設計20分鐘微型小遊戲作為成果，學生在遊戲中能自主學習、即時診斷問題等。侯教授指出，從2013年一直和基隆有密切交流，這次簽訂備忘錄，希望能永續合作。

八斗高中校長黃致誠說明，學生在桌遊設計課程中，必須不斷親自經體驗，再對細節、內容做調整，才能完成內容豐富的桌遊作品和數位遊戲作品，此外，在課程中必須進行內容的認知設計，將學科知識繪製成一張張的場景圖與配件，最後編寫成有故事情境的作品，過程並不容易，但能實踐自主學習的精神。

教育處陳淑貞副處長表示，市府鼓勵四所市立高中，分別是八斗高中、暖暖高中、安樂高中、中山高中，與國內各頂尖大學端合作多元選修課程發展，提供學生跨校學習機會，透過校內外活動經驗，能在競賽中多元學習、累積表現成果，以及豐富學習軌跡。

(中時 )