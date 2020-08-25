台中成功嶺25日傳出替代役男墜樓事件！成功嶺上午展開役別甄選，1名進「訓練班」的鍾姓役男，向同僚表示，要去「上廁所」。不久，鍾男竟自3樓墜樓，經緊急救醫急救，所幸僅胸口、手肘擦挫傷，目前住院觀察中。役政署副署長沈哲芳表示，目前先治療、安撫平息情緒，日後將會再進行諮商及心理輔導。

據了解，鍾男在8月17日入營，今天上午營區進行役別甄選，各需要機關按專長優先進行徵選，鍾男在甄選結束後向同僚表示，要去「上廁所」，即前往位於3樓廁所，豈料，竟發生墜樓，所幸，他先掉落在迴廊，再滾到平地，當時意識清醒，經緊急送急診醫治。

醫院進行電腦斷層檢查，頸椎及手腳均無骨折，顱內及體內無出血，胸部及左右手肘有擦挫傷，目前仍住院觀察中。

沈哲芳指出，鍾男希望能徵選進「社會役別」，但在甄選過程，所學和社會、心理諮商無關，無法在第一階段擁有優先資格，加上其他心儀的專業役別都額滿，只剩下訓練班有缺額，他疑因誤以為訓練班的服勤很操，可能影響心情。

沈哲芳強調，鍾男目前仍住院中，先讓他好好休養、醫療，並安撫平息情緒，後續將再查明墜樓原因，並加強關懷諮商及心理輔導。

(中時 )