順應疫情需保持安全防疫距離的狀態，藝術家林人中策畫作品《島嶼酒吧：如果雲知道（無碼）》，當觀眾走進劇場，會分別坐在電腦螢幕前，和坐在螢幕另一端，位於世界各地的藝術家談話，並順應心情，現場自己動手調製一杯專屬飲料，林人中表示，「未來這種虛實相互結合的創作，會是一大趨勢。」

台北藝術節自2018年開始，每年在台北中山堂或酒館演出作品《島嶼酒吧》，每年有不同策展人策劃不同主題，帶領觀眾進到空間，和藝術家談天，交換生命故事，一起調製專屬飲料。今年因疫情爆發，各國藝術家無法來台，考量安全社交距離，特別改成讓藝術家和觀眾透過網路視訊連線對話。

經歷這波疫情，林人中觀察，人與人之間，線上溝通似乎真的漸漸取代面對面交流的方式，這次的呈現方式，讓觀眾既能走進劇場親身參與，也能感受線上溝通的遠距離感，「觀眾不單單是坐在家裡和藝術家連線，到了現場，也不能真正地和藝術家見到面，可說是一場遊走在虛擬與真實之間的表演。」

林人中表示，要同時整合線上演出和現場觀眾之間的關係，成為這次演出的挑戰，「當觀眾走進劇場，要用什麼樣的動線參與和藝術家的線上對話，周圍的劇場會有什麼要素，以及當下的氛圍和空間，帶給身體的感覺，這些都線上直播做不到的事。」

這大半年來，林人中在巴黎家裡透過視訊和各地藝術家溝通和工作，也是同步在整合線上和真實世界，他表示，「網路和視訊，創造出另外的表演空間，藝術家的身體在視訊鏡頭裡，和在劇場、美術館裡的呈現不一樣，觀眾觀看的角度也大不同。」

然而，林人中表示，即使網路工作的好處多，資訊傳輸快速，但還是有很多細節，需要回歸到現場呈現，「對於仰賴現場演出的表演藝術而言，對身體的感覺，還有觀眾給演出者的回饋，這些都是視訊排練，無法捕捉到的東西。」演出將於9月4日到6日，在台北市中山堂中正廳登場。

(中時 )