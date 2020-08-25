瑞鈦醫療器材研發的脊椎手術導航系統，在不改變醫師手術流程的前提下，幫助醫師提高手術精準度、縮短手術時間、降低受曝輻射量。（盧金足攝）

瑞基海洋生技應用技術投入開發出新型冠狀病毒檢測試劑，搭配自動核酸分析儀，從檢體置入儀器到顯示檢測結果，85分鐘即可產生檢測結果。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情籠罩全球，如何快速檢驗？中科管理局長許茂新25日公布兩家廠商成功研發的精準醫療，其中，園區廠商瑞基海洋生技，應用本身技術投入開發出新型冠狀病毒檢測試劑，搭配自家開發自動核酸分析儀，從檢體置入儀器到顯示檢測結果，85分鐘即可產生檢測結果。

精準醫療成為全球當前及未來大趨勢，許茂新指出，園區廠商瑞基海洋生技進駐中科，獲中科管理局「高科技前瞻技術發展計畫」、「研發精進產學合作計畫」新冠肺炎疫情擴及全球，帶給全球經濟前所未有的影響，但危機也是轉機。

瑞基海洋生技業務服務協理蔡傳馥表示，應用技術投入開發出新型冠狀病毒檢測試劑，搭配自家開發自動核酸分析儀，從檢體置入儀器到顯示檢測結果，85分鐘即可產生檢測結果，靈敏度及準確度與國家級實驗室無異，也是全台首家核酸檢測試劑通過衛福部醫療器材專案核准製造及量產。

另一家受矚目的瑞鈦醫療器材，是中科園區廠商鐿鈦科技轉投資的子公司，脊椎手術導航系統在不改變醫師手術流程的前提下，幫助醫師提高手術精準度、縮短手術時間、降低受曝輻射量。

瑞鈦醫療器材莊世昌博士指出，目前開發第2代脊椎手術導航系統，包含便攜式機台、機械臂等，長遠來看，AI路徑規畫及雲端數據分析將能帶領脊椎手術突破進展，結合醫療製造業與機器人產業的長期深耕，能成為瑞鈦醫療結合兩者的最大動力。

許茂新強調，中科繼半導體、光電及精密機械三大產業聚落穩健發展後，接續協助生技產業打造國際競爭力，打造中部特色醫材產業聚落，協助廠商提升精準醫療等領域尖端開發製造與技術能量，讓中科生物科技產業聚落效益持續擴大。

(中時 )