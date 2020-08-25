由於新冠病毒療法和疫苗的積極發展帶動投資人看漲情緒，在科技股和經濟重啟股的帶動下，美國股市繼上周創下新高後繼續上揚。道瓊工業平均指數跳升378.13點或1.35%收28,308.46點。標普500指數攀升34.12點或1%收3,431.28點，再創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲67.92點或0.6%收11,379.72點，也創下新紀錄。蘋果股價上漲1.2%，帶動其他科技股上漲。臉書上漲1.64%，亞馬遜和Alphabet上漲了0.6%。

美股收漲帶動台股早盤以上漲59.27點開出，隨後指數一路走高，盤中一度大漲165.5點，終場大漲111.12點，收在12758.25點。美國蘋果公司今晨收盤價再創史上新高，股價站上500美元大關，早盤雖帶動蘋概三王同步開高，但終場三王漲跌互見，台積電及鴻海分別收漲1.52%和0.9%，大立光終場則收跌0.83%，其餘蘋概股漲多跌少。

貨櫃海運近期需求大增，繼美國線之後，歐洲線也運價大漲，激勵航運股龍頭長榮股價今天再度大漲，終場收漲逾7%，並帶動陽明亮燈漲停，萬海、台海皆收漲逾1.8%，使得航運股，成為今天撐盤的要角之一。

另外，法人看好風機新裝機市場將持續成長，且未來汰舊更新市場也即將進入高峰期，未來商機可期。帶動風電先驅上緯投控股價走揚，終場收漲逾3%，並帶動永冠-KY、新光鋼、士電等風電族群股價走揚。

台股近期隨美股走揚而走高，且今天收復月線，從技術分析觀察顯示多頭仍屬強勁。在籌碼面上的觀察，中央銀行昨日公布7月M1B及M2年增率各上揚至10.3％及5.89％，央行官員表示，主要是資金淨匯入及放款與投資成長增加所致。目前M1B及M2維持長期以來的高水位，代表國內資金動能無虞，可為台股未來的支撐。近期美中關係若不再惡化，美股將有望進一步走高，亦可帶動台股走揚。三大法人現貨買超54.11億，外資現貨買超34.5億。

明日反彈第4天面臨12900點反壓不輕，預估美股今晚續漲，明日台股若不站上12800點，可先行減碼，因今日量價背離，不補量上攻力道將減弱，採汰弱留強策略為要。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)