共機近期頻繁出現台海周邊，前總統馬英九、總統蔡英文更為了兩岸議題隔空交火，台海情勢緊張，也引發外界擔心是否會開戰。對此，中華戰略學會研究員、軍事專家張競博士在政論節目中則說，「只要戰爭開始，就絕對沒有任何贏家」。

張競在政論節目「新聞大白話」中談到，這事情始源最早是蔡英文接掌政府後，最早是共機繞台秀，而近日的共軍頻繞台，「我們必須體認到台海軍事緊張程度確實是在提升的，大家與其東猜西想，政府真正該思考的是如何改善兩岸之間互動的關係。」

在節目中，張競也說，特別要提醒只要戰爭開始，就絕對沒有任何贏家。至於，主持人詢問近期台灣對美軍購頻繁有無作用，張競則是指出「過去台灣被美國一腳踢開，美軍售是賣方市場，並非滿足求售國，終究還是為了美國自身的利益，那是一個賣方市場，是為美國人利益」。

另外，張競接受本報訪問時表示，「戰火無情、和平無價。」現在根本不是戰爭成敗問題，而是中華民族還要不要繼續骨肉相殘的歷史責任，因此與其亂作白日夢，不如誠意止戈避戰，認真地處理兩岸關係，給和平一個機會，總比死心塌地地決定讓自宅當碉堡，庭園挖戰壕來的好吧？

(中時新聞網)