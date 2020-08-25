中南美洲正大流行新冠肺炎病毒，疫情使得台灣企業廠商很難前往拓展商機，中華民國國際經濟合作協會25日由經濟部國際貿易局指導，在台北主辦「拉丁美洲台商企業家聯誼餐會」，提供廠商溝通平台了解當地市場，進而瞭解我商與拉丁美洲國家經貿及投資往來關係，許多中南美洲駐台大使、公使、或商務代表熱情參與，和本地廠商60餘人熱情交流，與會者均期許往後雙邊經貿減少交流壁壘，開展更多元市場。

國經協會表示，拉丁美洲地區人口數約逾6億人，各國資源豐富、經貿活動興盛，為全球焦點新興市場，同時簽署多項區域貿易協定，如中美洲自由貿易協定、美國-中美洲及多明尼加自由貿易協定及拉丁美洲一體化協會等協定。去（2019）年我國與拉丁美洲雙邊貿易達117億美元，占我總貿易額1.9％

為致力於促進台灣及各國經貿交流，國經協會已與全球98個國家的151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上民間雙邊經濟合作會議。此次的拉丁美洲企業家聯誼會，倡議透過已於當地投資發展的台商意見交流，促使我商瞭解中南美洲當地市場，並強化我國與拉丁美洲地區雙邊經貿連結。

(工商 )