智慧建築及智慧工廠、個人物聯網（IoT）不斷發展正極大地改變人們的工作和生活，提供舒適和便利，減少對環境的不利影響，甚至提高整個經濟體系的淨收益。安森美半導體提供廣泛的IoT賦能方案，使設計人員能設計和部署最具競爭優勢的IoT方案，提升用戶體驗，打造更綠色、更互聯的世界。

憑藉固有的高能效和易於與智慧型手機互聯的優勢，藍牙低功耗技術是IoT的首選短距無線協議。如安森美半導體的無線電系統單晶片（SoC）RSL10，支持BLE 5.0，採用384 kB閃存，雙核處理器（ARM Cortex-M3 處理器、32 位元 Dual-Harvard DSP 系統）。

在深度睡眠模式和接收模式的功耗分別低至62.5nW和7mW，支持無線韌體更新（FOTA），採用不同的封裝可為多領域IoT應用提供行業最低功耗。RSL10 SIP把完整的天線方案、電源管理、時鐘晶振單元以及其他無源元件整合到一個6x8x1.46 mm的微型封裝中，無需額外RF設計，即插即用，易於設計導入到任何智慧無線互聯應用中，且通過了美國、歐洲、日本等多國認證體系。RSL10是安森美半導體各種BLE方案的核心元件。

藍牙低功耗網格規範內置了多層加密的安全性。適當部署的藍牙低功耗網狀網路可覆蓋比傳統的點對點（P2P）藍牙通信更長的距離，因為節點可以通過將數據包中繼到傳輸節點範圍之外的目標節點來執行消息傳遞。 這使以前藍牙技術無法實現的各種應用成為可能。

安森美半導體的RSL10 Mesh平台幫助大大加快網狀網路的開發，以更快地部署節點，推進性能極限。該平台基於RSL10 SIP，含兩個RSL10 Mesh節點和一個聯接到Strata Developer Studio（高度直觀的評估和研發工具）的Strata網關、用於監測溫度和環境光以及磁場檢測的多個環境感測器、LED指示器、三路LED驅動器、電池充電器，配以基於Eclipse的整合開發環境、用於預配、配置和控制低功耗藍牙網狀網路的移動應用程式，以及符合藍牙技術聯盟的網狀網路軟體包。

高能效和模組化是互聯照明最重要的兩個因素。安森美半導體的互聯照明平台是極高能效的模組化平台，滿載時能效超過90％，支持多種聯接，包括BLE、乙太網路供電（PoE）和Zigbee Green Power。它提供高達90瓦的輸出功率，並提供兩個獨立的通道，每個通道都可提供和控制多達16個LED。

其聯接模組基於RSL10系統級封裝（RSL10 SIP），提供低功耗LED無線控制選項，包括開/關、調光和編程。安森美半導體提供整合的開發環境（IDE）、各種用例和移動應用程式等全面的軟體工具支援。

安森美半導體具備領先的Wi-Fi技術如波束賦形、8x8多用戶多入多出（MU-MIMO）等，還提供先進的參考設計Spartan，加速硬體交付的上市時間。Spartan為經授權的原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）提供產品設計文檔、板製造文檔、產品外殼文檔，為便於OEM和ODM定制，還提供通用預測試韌體和軟體開發套件（SDK），幫助OEM和ODM降低成本，加快產品上市。

Spartan產品線有幾種不同的組合，有符合Wi-Fi 6的Spartan 5XL，用於Wi-Fi路由器和通用Mesh等；有符合Wi-Fi 5的Spartan Essential，用於Wi-Fi Mesh、擴展器、通用中繼器等，相比大多數Mesh方案，Spartan Essential提供更廣無線覆蓋範圍，更多設備支持和更少的存取點。

有符合Wi-Fi 6的Spartan路由器，用於高性能12流Wi-Fi路由器等，基於QSR10GU-AX晶片組以及NXP的LS1043A 1.6GHz四核網路處理器，為OEM提供了無與倫比的覆蓋範圍和網路容量，性能水準能滿足苛刻應用如4K影音流、線上遊戲、雲端同步，並連接越來越多的智慧家居產品，將一流的Wi-Fi 6路由器加速部署到零售和服務提供商市場。

(工商 )