吳克群推出新專輯《你說 我聽著呢》，創作歌曲皆來自他企劃的社會影音小說，歷時2年來與名人、人物等，對談集大成，從去年開始依序推出超過20部的影音，他所屬何樂音樂特地剪輯成精華影片，推出4分鐘精華版「240秒聽懂吳克群社會影音小說《你說我聽著呢》」。
吳克群看完後，充滿感觸：「一切恍如昨日，每個人眼裡的光芒是我最懷念的，希望人們能看到這些光！」被問及會有信心做第二季？他表示接下來想走入人群中，「去聽更多聲音！」他先前在疫情期間，創作能量大爆發，孵出了不少創作，至於明年會推出新專輯，他笑表示有可能，「只是這些音樂有點怪，不知道怎麼辦。」
而他與女友陳語安交往3年，感情甜蜜，適逢七夕情人節，與女友如何歡慶？他巧妙回應：「七夕是我爺爺生日，幫他過生日第一。」今年出道邁入20週年的他，許多粉絲敲碗開演唱會，他直說隨緣面對，更認為「該來的會來，不用去猜。」
他透露現在做音樂心態，「人可能很快就死了，要懂得把握時間，趁我自己還喜歡創作、有靈感、有念頭時把它創作出來，就像《你說 我聽著呢》這計劃，我想要繼續尋找別人故事，趁還有的熱情的時候儘量去做。」還大方分享夢想清單之一，期待能邀李安導演來一同坐下對談。
(中時 )
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