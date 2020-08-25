前總統馬英九與蔡英文總統「雙英」兩人最近為了兩岸國防議題隔空連番交火。對此，作家蔡詩萍認為，馬英九實在不必跳到第一線，並呼籲馬英九不要在爭議性議題上有太多表態，也不要有任何回鍋的念頭，就讓國民黨的年輕世代自己摸索。

蔡詩萍昨在臉書上表示，看前任總統與現任總統隔空對嗆，他蠻感慨的。並指最近看到馬屢屢站在第一線，扮演嗆聲蔡政府的高分貝炮手，他反倒是「頗有異議」。

蔡詩萍雖非完全贊成蔡英文，但也知道蔡英文的兩岸政策，有她的論述傳承，和時空環境的現實性，而馬英九總統的「九二共識」也同樣有時空條件的配合，他指出為何兩指之間會產生這樣激烈的碰撞，並分析為何兩套完全不同的論述，都有民意支持的原因。

蔡詩萍認為，卸任總統在爭議性的問題上有太多表態，會讓卸任總統失去高度，變成黨派化，他還舉美國政壇為例，並指出有些政治人物保持緘默的原因，「只因為，時代不同了，十年河東，十年河西，你當年成功，是對的，如今，不一定還對，還會成功！」而且，兒孫自有兒孫福，不同時代自有他們的抉擇，不是嗎？

蔡詩萍說，馬英九前總統「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，結果是造成國民黨內很大的尷尬。而雖然國民黨陷入嚴重的挑戰期，但越是這樣就越要讓年輕世代自己摸索，找出自己的路。

最後，蔡詩萍呼籲馬英九應該多想想，不要放不下，甚至還出現回鍋的念頭，並指出這樣做只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大！

網友們也留言回應，「卸任總統除非必要，少說話為宜！別忘了還有故李前總統和阿扁」、「一針見血~學習了」、「蔡大哥的評論總是一針見血，中肯公道」、「這論述，一針見血！」

(中時新聞網)