台中國家歌劇院的「耶誕曲牆光影秀」，今年推出「光之曲幕」。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院的「耶誕曲牆光影秀」，今年推出「光之曲幕」。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院的「耶誕曲牆光影秀」，今年與台灣松下（Panasonic）合作26日起推出「光之曲幕」，在挑高近19米曲牆空間打造獨步全台的曲牆立體光影秀，搭配音樂展現精緻、立體及擬真影像。歌劇院藝術總監邱瑗25日表示，「曲就是曲牆、幕就是天幕」，邀請民眾體驗猶如置身叢林、海洋天幕的奇幻感受。

「哇！」台中國家歌劇院25日在2樓大劇院前廳，展示今年「耶誕曲牆光影秀」--「光之曲幕」光雕影像，抬頭仰望挑高近19米的全白曲牆天幕，呈現栩栩如生的叢林、巨石及瀑布，還有大象、老虎及犀牛走動其中，天空鳥群飛過，視覺感受猶如置身現場令人讚嘆。

歌劇院副總監李忠俊表示，歌劇院曲牆不規則的曲面與挑高迴廊設計，超大面積的曲面投影工程技術難度很高，台灣松下多次整體佈局設計與評估，精密計算曲牆弧度，調整投影設備位置與投射影像，達到畫面無縫接合、圖像不變形，大曲面畫質細膩、色彩飽和度均勻清晰的效果。

台中國家歌劇院在1樓及全歌劇院最大的洞穴曲牆空間2樓前廳，推出「耶誕曲牆光影秀」已舉辦3年，每年吸引超過20萬人參訪，今年與Panasonic合作精進影像技術，裝置12台特殊規格投影機，透過電腦模組，讓曲牆上投射影像強化精緻、立體及擬真感。1樓為「海洋」主題，打造熱帶魚、大型魚類等悠遊海洋影像；2樓以「叢林」為主題，每到整點與半點播放。

(中時 )