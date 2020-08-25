繼永康街「高記」之後，位在台北市金山南路、歷史同樣超過一甲子的「銀翼」餐廳25日亦傳出在門口張貼將暫停營業公告，員工表示主要原因是內部整修，另亦有消息指出，「銀翼」暫停營業可能與「高記」都是部份空間違規營業，惟記者去電總經理查證始終聯絡不上，真正原因不明。

銀翼餐廳的前身是空軍新生社飲食部，當時的空軍官校在杭州筧橋，民國二十六年七七事變後，國民政府遷都重慶，空軍也跟著遷到了內地，空軍的大本營從江淮入川，而空軍的廚師們也跟著走，便開始融合了兩地的菜系。1949年國民政府再度遷都台北，空軍也隨國民政府遷台，隸屬空軍新生社，後改制為民營，因此，這支獨特的「川揚菜」也就跟著到台灣來落地生根。

銀翼餐廳本來是專門招待空軍將領，開放民營後為紀念這段歷史，不忘空軍根源，所以是以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，取名為「銀翼」。銀翼在台北已經陪伴著眾多的顧客走過將近70個年頭，始終堅持以古老傳統的川、揚菜系之美味佳餚呈現，讓在銀翼餐廳享用過美食的饕客，都可以細享每道料理所蘊含的歷史與美味

銀翼餐廳主要客人多是「老客人」，鑑於商圈移轉且為了迎合餐飲趨勢並開拓年輕世代客層，銀翼餐廳曾規畫前進台北信義區，並在百貨商場插旗展店，但因百貨公司包底抽成條件超乎預期，最後作罷。今年3、4月時，新冠疫情最嚴重時，市場亦曾傳出銀翼將歇業熄燈消息，結果並沒有。如因國內疫情受控，外食餐飲市場因報復性消費快速回溫，銀翼餐廳卻傳出將「暫停營業」，極可能真的只是「暫停」，俟問題解決後即可望復業。

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