一名女網友發出，男友精心準備的三牲大餐。(圖擷取自Dcard)

情侶之間在一起久了，很有可能會碰到對彼此感到厭煩的情況，這時若為生活中注入一點儀式感，那就不一樣了。近日有網友分享，自己男友日前邀請她到家中吃飯，男友貼心下廚，但端出來的料理卻讓她哭笑不得，因為男友準備了豐盛的「三牲」大餐，說是因為鬼門開所以拿三牲拜她。

原PO在「Dcard」上表示，自己男友是個愛過節日的人，逢年過節都會送禮，更說這是男友堅持的浪漫。她曾在兒童節收到寶寶米果；勞動節收到保力達蠻牛，她也都很捧場地把他全數食用完。但這次遇到農曆鬼門開，男友邀請她到家中吃飯，她沒多想便赴約，一開門後迎接她的竟是頓豐盛三牲大餐。桌上還擺有三個酒杯兩根蠟燭，讓原Po驚呼「現在是怎樣？金紙跟香？當我是好兄弟在拜中元逆」。

男友看見原PO傻住的表情，便笑開懷的說：「今天鬼門開，當然要先跟好兄弟一起吃頓好的。」雖然怎麼聽都覺得怪，但既然有吃的「我也就不客氣地享用了。」她表示，這個中元普渡大餐真的有嚇到，很驚喜男友這麼用心。男友也自豪地說，整頓都在大賣場解決，「只花了332元就輕鬆打發我，該說很懂買，用小錢營造普渡澎湃感嗎？」

貼文一發讓許多網友笑翻，「真的是來普渡的」、「不喜歡用吃的話下次可以試試用聞的，也許別有一番風味」、「別人的男友總是不會讓我失望，好好笑」、「七夕也在大潤發解決，計畫通」、「還好不是拿橘子讓妳咬。」

(中時新聞網)