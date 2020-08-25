蜘蛛在常人眼中是危險的代表，更不會輕易提及，但基隆武崙國中有三名學生以研究「中型金蛛」與「長圓金蛛」的生活型態及絲線，獲得今年全國科展冠軍，三人受訪指出，研究起源是來自於校園裡充斥著大量的金蛛，發現蜘蛛網上有「隱帶」，但不知作用為何，希望透過研究了解大自然的奧妙。

校方表示，學生林均融、雙胞胎姊妹謝允晨、謝允馨三人今年國二升國三，以「隱人入勝」為題參加2020年全國科展競賽，獲得國中生組生物科冠軍。謝允馨指出，實驗過程中最困難的是測試蜘蛛網受力，需以蠶絲和釣魚線編織模擬蜘蛛網，僅完成一個，就必須耗費近7天。

謝允晨說明指出，運用蠶絲編織蜘蛛網，要先將蠶繭泡水再加熱至軟化，以電風扇吹到半乾狀態，將蠶繭抽出蠶絲，纏繞至木棒上，再依蜘蛛網結構編織，程序相當繁瑣，過程中若拉壞就要重新開始，此外，還要進行受力測試、統整實驗數據等。

林均融說，為了實驗不僅要犧牲午休及玩樂時間，比賽前更長達一個月窩在實驗室做最後衝刺。指導老師曾義原表示，他們沒日沒夜的整理實驗數據，但課業成績仍能保持校排前6名，其對科展的努力，是他當老師以來「從沒見過的」，明年會再參加台灣國際科學展，若有機會希望能代表台灣出國比賽。

(中時 )