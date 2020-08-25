提升桃園機場能量，行政院規劃興建桃機第三跑道，並宣示提前五年在2025年完工，不過，交通部與桃機公司上周在行政院專案小組會議中，以用地取得進度不及為由，希望展延到原定的2030年，未獲同意。行政院政務委員兼工程會主委吳澤成25日表示，他暫不同意，目前仍以2025年完工為目標。

行政院加速推動桃園航空城計畫，為提升桃園機場能量，規劃興建桃機第三跑道；環評在今年3月通過，內政部土地徵收審議委員會議4月也通過航空城計畫，並由桃園市政府辦理徵收公告作業。不過，興建第三跑道取得用地，在拆遷補償等方面仍有不少煩瑣程序待與當地居民溝通。

行政院上周舉行桃園航空城專案小組會議，由吳澤成主持，交通部次長祁文中、民航局官員及桃機公司代表提出恢復為2030年完工報告。

吳澤成指出，興建桃機第三跑道計畫原本目標是2030年完工，但因航空業者認為太慢，會趕不上成長需求，交通部因此在2016年決定提早到2025年完工，環評作業也跟著提前辦理。他強調，當初就是因為機場起降的飛機流量大，興建第三跑道有其急迫性，現在受疫情影響，旅客較少，需求較不急迫，但疫情不是永久的，不能鬆懈，還是應該加速進行。

他說，交通部應先加速進行工程設計、發包，再配合用地取得的時間，視整體狀況，若確實來不及要展延再說，但現在仍以2025年完工為目標。現在距離2025年還有五年，連跑道工程都沒設計好就說要展延，回復到原先的2030年期程，這樣不宜，更何況行政院目前政策是加速、加快公共建設。

吳澤成進一步說，由於都市計畫、環評、區段徵收等剛通過，所以後續用地取得時程，可能會稍微延遲，但「應該要全力以赴。」

桃機第三跑道興建計畫今年3月25日通過環評審查，但近來卻傳出飛安疑慮，有環保署前環評委員質疑第三跑道靠近桃園離岸風力發電廠興建計畫，有飛安問題，但桃園離岸風電早在2018年7月就通過環評。對此，吳澤成說，交通部提案展延單純是用地取得問題，與離岸風電無關。

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