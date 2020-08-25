55歲蔡姓老菸槍，今年7月底感到胸悶、胸痛，吃止痛藥卻遲不見效，劇痛難耐到醫院掛急診，確診為主動脈剝離，醫院以病情緊急建議立即轉院治療，但他原想撐過父親節後接受手術，在83歲老父堅持要求還陪同赴醫，他才肯立即動手術，術後恢復良好，延續父子情。

蔡男從事勞力工作，青少年時期開始抽菸，有40多年菸齡，多年前發現罹患高血壓，因沒有症狀便未服藥控制，今年7月底突然胸悶劇痛，初以為是在烈日下工作導致，就自行購買止痛藥緩解，但隨後又連續胸痛，嚇得趕緊就醫。

經醫師確診為主動脈剝離，建議立即轉院治療，但蔡男想延至慶祝父親節後再接受治療。但是83歲父親擔心延誤病情，要求聽醫師建議立刻手術，並堅持陪同赴醫。蔡男才接受手術，術後恢復良好。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離為致命性的心臟殺手，根據統計，患者發病後每小時即增加百分之一的死亡率，至少半數病人在病發後48小時內會死亡，因此，院方緊急為蔡男安排手術，但他因個人考量，拖兩天後才動刀，所幸，術後順利恢復且無併發症，運氣相當好。

劉殷佐指出，主動脈剝離使得主動脈送到各器官的血流受到影響，就會產生缺血性症狀，往往導致腸缺血壞死、腦中風、急性腎衰竭、急性心衰竭，甚至死亡。民眾如果突然感到撕裂性的胸痛和上背痛，痛感延伸至脖子或下背，就有可能為主動脈剝離。

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(中時 )