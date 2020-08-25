房仲于維智得知江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，裝GPS追蹤器、勤練體能，今年4月埋伏砍死林男，遭依殺人等罪起訴。台北地院今開庭，林男遺孀邊哭邊說，不知為何要毀他們家，小孩在學校被指指點點，對他們家屬情何以堪？

檢方起訴指出，于男與江女各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，今年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

包括林男遺孀在內，今天共有10多位家屬到庭旁聽，于男一開始就請求法官讓他道歉，表示：「我做錯了，林太太，我真的很抱歉，我那天做錯事，請您一定要節哀，對不起」。

法官針對檢方起訴事實一一詢問，于男辯稱，他只是想找人教訓林男，並沒有計畫要殺人，但因沒有能力找人做這件事，只好帶著「護身符」藍波刀，自己去找林男，當下突然一股怒氣，不知為何就上前砍人，刀還一度被林男搶走，他只是想搶回來，如今犯下大錯，覺得非常後悔，希望能與被害家屬調解。

期間，林男弟弟忍不住大罵：「你這不是狡辯，什麼才是狡辯？」林妻則邊哭邊說：「不知為何要毀我們家？你一時生氣就殺了我先生，我先生犯了什麼錯？告別式前有請律師通知，但你沒有來，先生在醫院時你沒表示悔意，過世了才表示？小孩在學校被指指點點，我們家屬情何以堪？現卻還把責任推給我先生，無法接受調解。」

庭末，法官諭知下次10月6日開庭，林男家屬也表明會到場旁聽。

(中時 )