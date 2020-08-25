因為曾替前總統陳水扁塔羅牌算命，本名黃照岡的黃琪被稱為「騙扁小子」一炮而紅！他從16歲騙到現在27歲，期間涉嫌扮演歌手張清芳丈夫宋學仁秘書、國泰千金蔡佳玲，詐騙得手1.26億元，最近又佯裝成香港首富李嘉誠秘書，分別關說台大醫院、向中衛公司騙取大量口罩等防疫物資未遂，台北地檢署今(25日)起訴黃琪，檢察官痛批他「極為狡猾」。資深社會記者羅友志怒譙，「台灣法官縱容詐騙犯一犯再犯，反正只要繳錢就能輕易脫身，殺人、詐騙的法官該判重刑卻不判，那麼社會正義誰來維護？」

【政新鮮】黃琪18分身騙全台！他怒譙「該判不判」社會正義誰能護

羅友志接受《中時新聞網》訪問表示，台灣的詐騙案件判決都太過輕，很多法官都沒有意識到要用「一罪一罰」，變相讓將本求利的詐騙集團，成為一個CP值最高的行業！加上很多人可能不知道，詐騙集團聘用的律師往往都是中間的極品。羅表示，「這些律師以前都當過法官，他們熟知在一罪一罰裡面有什麼樣的破洞跟漏洞，企圖把每個詐騙的方式切割乾淨，所以法官就沒有辦法用一罪一罰，去把他累積成案」。

資深媒體人羅友志談黃琪詐騙行為（圖/范佐意拍攝）

接著話鋒一轉，羅友志認為台灣的司法改革根本毫無成績！他說道，「把自己媽媽的頭剁掉以後，從12樓丟下來，沒事，因為他可能喝了酒、吸了毒；殺了鐵路警察，只因為他有思覺失調、焦慮症。那詐騙集團也是一樣，騙了很多人生命財產、還有很多人付出一輩子的心血，可能落得血本無歸、妻離子散下場，只要口袋空空、脫產，什麼都沒辦法賠，沒辦法維護社會正義，沒辦法維護案件正義，只要付出短短半年、三個月的代價，還可以用錢換回他的自由！」

羅友志說以他社會記者的經驗看社會詐騙案，大多是緊抓人性「貪、恐懼、色」三個弱點，但黃琪案件比較特別，他可以同時抓住被害人兩、三個缺點，再加上他非常了解被害人背景，並且利用自己變裝、變音的特點，博取受害人的信任詐騙成功。羅表示，「有人說黃琪是台灣版的『神鬼交鋒』，我們認為太低估他了！他非常懂得人性，很多人認為高知識分子怎麼可能被騙，這不合邏輯，但正因為這個想法，反而讓黃琪有機可乘，因為對別人來講越不合邏輯，越是他容易攻破的！」

騙扁小子黃琪，落魄出庭的模樣（圖/報系資料照）

從黃琪事件看整體台灣司法，羅友志強調法律一定要改，不能讓該有罪的逃掉，該無罪的卻讓他背上很多的罪名，如果台灣沒有人實現正義，所有人都會從事危險的行業啊！他指出，台灣詐騙嫌犯判起來都才幾個月的刑期，有時侯還可以易科罰金，對於詐騙集團動不動可以騙到幾十億的金額，我只要繳個兩千萬罰款、甚至一億的罰款，根本不難，「我們的法律對於詐騙實在太輕了！」

(中時新聞網)