高雄吳姓老翁日前接獲聲稱是「板橋總局」的電話，表示吳翁健保卡被盜用，即將被停卡，吳翁情急之下不知所措，到警察局請求警方協助，原來吳翁遇到詐騙集團使用老梗騙術，幸虧在警方機靈的查證下，才阻止吳翁受到詐騙。

據了解，吳翁接獲詐騙電話後，慌張前往高市警三民二分局陽明派出所請求警方協助，正妹女警鍾佩吟聽聞吳翁所述的情況後，先行安撫其情緒，並告知老翁這是詐騙集團的老梗騙術，要他不用擔心，並立刻進行後續查證動作。

沒想到吳翁的手機再度響起，來電顯示確實為板橋分局，鍾佩吟此時請吳翁將手機轉為擴音，並要求對方報上職別姓名，詐騙集團稱自己是「板橋總局」，鍾佩吟隨即要求對方報上單位警用電話，詐騙集團一聽，知道老翁已尋求警方協助，急忙掛上電話，老翁這才相信自己遇上了詐騙集團，鍾佩吟藉機向老翁宣導各項詐騙手法，提醒以後遇到類似相關情形，一定要再三確認，或至派出所諮詢，防止遭詐。

高市警三民二分局呼籲，檢警辦案不會透過電話要求民眾交付現金，若民眾接獲疑似詐騙電話千萬別慌張，可先向派出所尋求協助，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，有疑慮可撥打110或165尋求專業諮詢，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

(中時 )