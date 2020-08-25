國道警第4大隊巡邏車遭撞，肇事自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，所幸雙方傷勢都不嚴重。（國道公路警察局第4大隊提供／劉秀芬台南傳真）

國道公路警察局第4大隊1輛巡邏車24日晚於國道1號安定交流道出口匝道被追撞，肇事自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，所幸雙方傷勢都不嚴重，送麻豆新樓醫院檢查後已無大礙。

國道警第4大隊表示，24日18時40分時，潘姓警員駕駛的警用巡邏車停等於出口匝道平面路口號誌時，駕駛自小客的邱男因未注意車前狀況由後追撞。

這起事故導致自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，邱男雖無明顯外傷，但因胸部疼痛送醫；巡邏車裡被載的王姓警員右小腿擦傷及頭部撞擊後疼痛，送醫後也無大礙，雙方酒測值也為0。

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