台南國道警紅斑馬被撞 車毀人無大礙 19:472020/08/25 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道警第4大隊巡邏車遭撞，肇事自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，所幸雙方傷勢都不嚴重。（國道公路警察局第4大隊提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道警第4大隊巡邏車遭撞，肇事自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，所幸雙方傷勢都不嚴重。（國道公路警察局第4大隊提供／劉秀芬台南傳真） 國道公路警察局第4大隊1輛巡邏車24日晚於國道1號安定交流道出口匝道被追撞，肇事自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，所幸雙方傷勢都不嚴重，送麻豆新樓醫院檢查後已無大礙。 國道警第4大隊表示，24日18時40分時，潘姓警員駕駛的警用巡邏車停等於出口匝道平面路口號誌時，駕駛自小客的邱男因未注意車前狀況由後追撞。 這起事故導致自小客車前車頭及巡邏車車後尾凹損，邱男雖無明顯外傷，但因胸部疼痛送醫；巡邏車裡被載的王姓警員右小腿擦傷及頭部撞擊後疼痛，送醫後也無大礙，雙方酒測值也為0。 (中時 ) #巡邏車 #國道 #匝道 #出口 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隨機開車門竊走萬元 隔天被逮全花光 17:382020/08/25 社會 直擊洪小鈴台大醫院低調看診 6年前嗅覺一度失靈 07:222020/08/25 娛樂 吉拉雪莉台灣首發 12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 04:102020/08/25 產業特刊 拜仁奪歐冠 巴黎球迷襲警洩憤 04:102020/08/25 運動天地 三浦春馬死後1個月「9歲女兒」發聲痛喊：想再被你抱 13:392020/08/25 娛樂 江振誠陪你過七夕 限定料理＋《初心》電影 味覺、視覺雙享受 14:552020/08/25 旅遊 穆川申舉辦群交趴驚見男警在名單中 新北男警懲處曝光 07:362020/08/25 社會 長榮老臣遭恐嚇 張榮發三子連襟涉教唆被訴 10:162020/08/25 社會 載客上演終極殺陣 運將翻車還被判10月賠千萬 17:442020/08/25 社會 台南就博會 釋出近八千個職缺 04:102020/08/25 投資理財 社會熱門新聞 農曆七月幫用路人過車關 交警放大絕 - 社會 警大女博士為愛傾家盪產 1900萬供養神棍企圖挽回前男友 - 社會 人夫水電工大戰按摩女 突刺5連擊她喘息：「不要會腿軟」 - 社會 「嗡嗡嗡」黏著司機狂飛 他手一揮下1秒慘了 - 社會 男見同事女友太美起色心！以「業績要脅」猥褻得逞下場慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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