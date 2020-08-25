行政院長蘇貞昌25日至高雄市視察前鎮漁港時表示，前鎮漁港建設是百年大計，要做好漁、貨、人、車的整體規劃，包括漁港浚深、汙水處理、聯外交通。前鎮漁港的漁獲每年產值幾百億，還有許多消費者、觀光客前來，觀光景點安排等都應有詳細縝密規劃。

蘇貞昌指出，行政院非常重視前鎮漁港建設，他特別責成行政院團隊做好整體規劃，例如漁港浚深，讓漁船好出入；碼頭要好停靠，漁獲要好卸且不落地，並建置冷鏈系統，符合衛生管理要求，除了貨車出入、貨物上下，還有車流動線、停車規劃等。另外，所產生的汙水過去都直接流到漁港中，未來對於自來水、汙水及貨物洗滌水等處理，已有規劃。

蘇貞昌說，前鎮漁港興建超過50年，是台灣最大的遠洋漁業基地，貢獻良多，感謝漁民、漁業先進為台灣拚出成績。25日視察前鎮漁港，並非僅為建設一棟大樓，而是「百年大計」的整體規劃，要對漁民、市民、觀光客都好，不僅對漁、對貨，對人、對車全部要規劃好。

蘇貞昌說，陳其邁對前鎮漁港相關規劃事項非常內行，已立下軍令狀要在二年完成，展現中央、地方一條心。這不僅對漁民及高雄市民是好消息，對全國漁船、漁民、漁獲進出的各業者，也是好消息。

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