自媒體當道的年代，不少領域的佼佼者都透過直播或社交軟體展現自身影響力，擔任平面設計師的小漾，就因時常在IG分享美照，有著「全台最正設計師」的稱號，更讓她一腳踏進模特兒圈就人氣爆棚，累計破萬粉絲，這位陽光甜心將於8月26到29號的晚上10點，在Up直播上與粉絲面對面。

來自純樸花蓮的小漾，個性活潑開朗，有著32、25、35的性感身材，因為從小就熱愛畫畫，在學時期便往藝術設計領域發展，畢業後也曾操刀過不少知名品牌的設計案，是個名副其實的高顏值才華正妹，打工時期，也因姣好的外型，獲得最夯打工正妹票選第一名，當時就引發不少網友關注。

最正設計師小漾將在直播上與粉絲相見歡。（Up直播提供）

由於喜歡拍照的關係，在朋友介紹下進入了模特兒圈，優雅的氣質很快就讓她打開知名度，被問到是否有偶像，小漾笑著說：「以前其實很迷戀羅志祥，喜歡到我的微博都只追蹤他一個人，後來爆出了這些風波，內心超級失望。」並坦言現在反而轉過來喜歡周揚青，女生還是要勇敢的愛自己，很欣賞她敢愛敢恨的坦蕩風格，想法跟射手座的我非常像。

至於談到未來的規劃，會不會想進入演藝圈，她表示，自己的個性比較害羞低調，暫時不會考慮進演藝圈，但會想朝著知識型網紅的路線邁進，分享一些美學跟設計相關的經驗，也表示自己也不會脫離設計師的本業，遇到有興趣的設計案還是會接，持續精進自身所學。

(中時 )