COVID-19疫情已導致全球多項國際大展停辦，造成嚴重經濟損失，像是歐洲MWC停辦損失達五億歐元、芝加哥至今會展與周邊效益損失達16億美元，台灣包括內需展與專業展上半年亦損失超過10億台幣；為應對疫情衝擊，外貿協會下半年起國際專業展採用線上線下(OMO)虛實整合的創新模式，其中線上展、線上論壇與座談等計有上百部影片上傳，儼然「專業展Netflix」！

貿協指出，COMPUTEX在新冠肺炎疫情期間活動不停歇，貿協突破地域及時區限制，推出「#COMPUTEX Online Talks」聚集全球資通訊大廠，探討兩大關鍵技術5G及AI，邀來NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳及INTEL（英特爾）執行長Robert（Bob）Swan等6位重量級業者代表，分享最新趨勢，影片上架至今總觀看量逼近百萬人次。

新冠肺炎疫情導致多項國際大展停辦，包括西班牙的世界通訊大會（MWC）、美國CES展、廣交會、東京食品展、義大利美容展（COSMOPROF）等，其中MWC一項展覽取消，主辦單位即預估造成至少5億歐元（約106億台幣）規模的直接損失；而根據美國報導，芝加哥市目前因會展活動停辦導致的直接損失達到1.76億美元，其周邊經濟效益損失更高達16億美元（約480億台幣）。

貿協表示，疫情掀起展覽新常態(New Normal)的形成，包括眾多展覽被迫延期或停辦、續辦的實體展受影響而規模縮小、國際買主無法前來，被迫以國內買主為優先的行銷對象等。有鑑於此，各國展覽業均採取數位化(Go Digital)方式，進行因應。台灣每年重要的國際專業展約65檔，今年至少有16檔展覽取消、19檔延期，同樣損失慘重。

惟已有部分展覽順利以線上配合線下方式進行，包括亞洲生技大展、台北國際自動化大展等，下一波國際展將從9月下旬開始，以實體展照辦並搭配線上展的模式進行；貿協秘書長葉明水強調，線上展技術已有10年以上歷史，在疫情爆發後，貿協迅速從實體走入線上，下半年預計建置近20項線上展，服務超過3,500家廠商，推出多種配套服務，持續以創新OMO模式協助參展商掌握全球商機。

(工商 )