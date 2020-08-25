莫子儀、黃瀞怡（小薰）、柯朋宇、胡廣雯、蔡承邑等25日出席《追兇500天》首映記者會。正巧昨是七夕情人節，正與鄭人碩交往的小薰被問到會想要什麼禮物？她笑說「大家今年都不好過，平凡就好，不用送現金」，也自認不浪漫，收到禮物或花反倒覺得「要幹麻？」，寧可到路邊攤吃滷肉飯、貢丸湯。自《我愛黑澀會》出道的她，被粉絲提醒這天是出道15週年，「這比七夕重要，天啊我居然出道15年」。

《追兇》結合推理懸疑，開創台劇首部以女性犯罪寫實為主題的迷你劇集，小薰劇中被打造成蛇蠍婦，除了被當謀害親夫嫌疑犯，感情上更是遊走不同男人之間。她透露是精神狀態最折磨的一部戲，殺青後還是「不苟言笑」，一週才擺脫沈重狀態。劇中她有多場床戲，被柯朋宇、蔡承邑等扯頭髮，還要放聲「叫」，面對激情戲小薰放很開，雖一開始有點小尷尬、害羞，「其實叫聲比身體的搖動還難，不想再來一次」。

莫子儀劇中個性固執也深沉，除了有「強迫症」徵兆，還有些神經質，他坦言與他私下都某部份滿像，透過角色檢視自己，像是把95％精力放在工作上，或看到同事「在」、「再」不分時，會將錯字圈出。但莫子儀認為，戲劇表達疾患是嚴肅的事情，「希望不要把他們貼上標籤，會對患者造成嚴重心理負擔。」

劇中莫子儀抽煙，但又嗑人參、喝牛奶補身，還懂針灸自體療癒，導演蔡怡芬說，本來想拿薑替代，後來還是砸重本用真的人參，莫子儀笑說「精氣神很足，滿補的」。此外莫子儀也時常請教警察顧問，更直言「我幾乎百分百打包票，戲裡辦案不會有表演瑕疵，因為我到交片前一刻都還在抓錯誤」，包括劇中調閱監視器、偵訊毒販過程的業內專用術語，細節相當到位。

林暉閔劇中飾演亞斯伯格症，有場戲在恐懼狀態，因太過入戲感到害怕，當時莫子儀在瞬間擁抱他，讓他當下感覺愛上莫子儀，忍不住說「他已經是我心中偶像啦」。《追兇500天》28日於myVideo播映。

《追兇500天》25日舉行首映記者會。（七十六号原子提供）

《追兇500天》首映記者會。（七十六号原子提供）

(中時 )