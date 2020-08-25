殲-20戰機。（新華社資料照片）

中印6月15日邊界衝突，已知印度有有20名軍人死亡，中方則不公布傷亡數字，但明顯印度遭到挫敗。不過，印度大外宣硬撐國家顏面，竟有印度前空軍司令聲稱：中方殲-20沒威脅，印度空軍用米格-21就可消滅解放軍。

據《環球網》報導，在印度空軍效力38年，駕駛過42種不同類型飛機，曾指揮過駐紮在希隆的印度東部空軍指揮部的前空軍司令拉古納斯·南比亞爾（Raghunath Nambiar）對外表示，印度購買的法國「陣風」戰機改變了未來戰爭，「陣風」戰機比中國殲-20戰機要好得多，更強調只有印度擁有超視距遠程導彈來挫敗空對空威脅。

南比亞爾指出：「雖然殲-20看起來很像F-22猛禽，但有鴨翼的飛機怎麼能隱形呢？我的感覺是，它的隱身性與蘇-30相差無幾」。因此，南比亞爾認為，殲-20根本沒有威脅。同時，南比亞爾認為，由於西藏自治區是高海拔地區，使得殲-20很難在那裡操作。

南比亞爾認為，只要能找出解放軍可以使用的任何前線機場，印度空軍可以「不受限制地打擊」。印度空軍甚至可以用米格-21甚至鷹式教練機來對付並消滅解放軍。中國空軍對印度不構成威脅。

(中時新聞網)