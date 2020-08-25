陳妍希的作品名為「劍龍」。（祖與占影像製作提供）

為了迎接浪漫七夕，陳妍希率經紀公司旗下同門黃尚禾、唐振剛、石知田、袁子芸一起進行了「七夕杯子蛋糕裝飾大賽」，比賽主題應景定為「愛」，由公司的小師弟石知田與小師妹袁子芸組成牛郎隊，而陳妍希、唐振剛、黃尚禾則化身為織女隊，在七夕這天牛郎與織女相遇，除了相愛也要競爭「杯子蛋糕裝飾高手」的名號！

牛郎隊利用杯子蛋糕，呈現了屬於愛情的5個階段，平常就對做甜點相當有研究的袁子芸，除了提前花時間製作了所有杯子蛋糕糕體外，也準備了滿滿一桌的裝飾材料，直被同門師兄師姐們誇讚才貌兼具，果然裝飾出來的杯子蛋糕也被公認是最專業、看起來最可口的一個。

反倒是同隊的石知田被其他人笑稱「出一張嘴」，不只做到崩潰，直呼想要按ctrl Z回到上一步，甚至還把裝飾失敗的杯子蛋糕「說」成了情侶總是會有抱怨宣洩不滿的階段，沒想到竟也巧妙的轉回了主題，也算是妙「嘴」回春。

黃尚禾少女心外漏，推出「純愛少女心」。（祖與占影像製作提供）

唐振剛作品「鵲橋」最應景。（祖與占影像製作提供）

而另一邊的織女隊也是不遑多讓，但走的是溫馨務實路線，陳妍希雖然一開始被大家說是做的跟石知田的一樣可怕，讓她差點自暴自棄要大家乾脆改做「萬聖節特輯」，但最後仍然成功做出了一個可愛的恐龍造型杯子蛋糕，要送給自己的兒子小星星，妍希甜滋滋地表示：「因為兒子也是小情人呀。」

而最陽剛的黃尚禾則是令人跌破眼鏡地少女心噴發，做了一個象徵純愛的粉白色系杯子蛋糕，完全就是把反差萌展現到極致，一旁的工作人員笑稱這根本就是「大叔的愛」！

「織女隊」成員唐振剛（左起）、陳妍希、黃尚禾。（祖與占影像製作提供）

「牛郎隊」成員袁子芸（左）、石知田。（祖與占影像製作提供）

另唐振剛算是最應景的一個，在杯子蛋糕上做出了一座「鵲橋」，沒想到卻被尚禾吐槽說：「可不只七夕需要橋耶。」此話一出讓其他人直呼太歪樓，表面愛鬥嘴的兩人，還是合體製作出了一個代表「羅密歐與茱麗葉」的杯子蛋糕，展現好感情的一面。

最後這場「七夕杯子蛋糕裝飾大賽」就在大家的笑鬧中結束，同公司的幾位藝人趁著七夕前難得相聚，勝負早就被拋到歡笑聲後，希望將七夕情人節的甜蜜幸福的氣息傳達給粉絲們。

(中時 )