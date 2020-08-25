有「雅典娜女帝」之稱的正妹YouTuber奎丁（Zamy），近日在網路上上傳了一段標題為《一餐十萬！是你會買單？面子還是荷包重要？》的實測影片，在網路上揪來網友一同享受情人節大餐，用餐完畢後服務員送上「10萬元帳單」立即讓男方轉身就走，但沒想到結局竟神反轉引起網友熱烈討論。

奎丁就讀輔仁大學圖書資訊學系時，便以出色的外貌與E級傲人上圍吸引網友注意，加上豪邁直爽的個性，讓她經營頻道短短一年便吸引超過40萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Zαɱү 奎丁🌶️（@zamy_ding）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 5:29 張貼

隨著一年一度七夕情人節的到來，奎丁也在近期更新YouTube影片，實測男生第一次帶女生吃飯看到帳單時的真實反應。奎丁先在交友軟體上找尋聊得來的男性網友，並約好一起享用情人節大餐，但在沒有告知對方金額的情況下，特地包下朋友所開的酒吧，並與好友串通製作一份「要價10萬元」的假帳單，內容包含頂級A4和牛與松露等無菜單頂級料理。

在 Instagram 查看這則貼文 Zαɱү 奎丁🌶️（@zamy_ding）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 1:00 張貼

在飽餐一頓後，奎丁假藉上廁所離開現場，服務員也趁機拿出帳單，該名網友立即走到櫃檯準備結帳，但沒想到他因信用卡刷不過立即騎摩托車轉身就走，奎丁見狀後十分傻眼直呼「是我太過份還是他太過份」，原本以為這就是結局，餐廳大門卻突然打開出現該名男網友捧著10萬元現金出現，神反轉結局讓不少人看傻了眼，紛紛留言「還以為他真的跑了不過還真有風度」、「好險是happy end..」、「其實跑掉也不意外，第一次見面就要噴10萬」意外引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)