客家局轄下場館多，但經營亮紅燈，去年啟用的鍾肇政文學生活園區流標3次改自營，崙坪文化地景園區營運不佳今年3月解約，客家局緊接著還有永安海螺文化體驗園區等4館舍將完工，質疑客家局只有40人編制，擔憂流標解約頻傳成蚊子館。

客家局長何明光坦言，目前園區經營科承辦人力僅8人，9月將新增產業設施科，部分工作項目會轉移，園區經營科的業務會再調整，明年全局也會增加10位員額，自營的項目也會陸續委外營運，強調崙坪是疫情衝擊才合意解約，鍾老文學館則是廠商資格不符，將檢討委外合約適切性，鼓勵優質廠商進駐。

議員彭俊豪說，市府以龍潭國小日式宿舍及武德殿等為核心，修復周邊歷史建築，規畫成「鍾肇政文學生活園區」，在去年4月風光開幕，但歷經3次招標，不是出席廠商家數不足、就是廠商素質太差遭委員「打槍」、甚至有廠商取得議價權後「臨陣脫逃」未出席議價，最終3度流標，今年度園區相關活動、展覽等事項改為客家局自營。

崙坪文化地景園區也於去年11月正式開園，請來時任客委會主委李永得一同揭幕，喊出未來好客食堂將委外經營，提供客家美食佳餚，但卻在今年3月31日和客家局終止契約，暫時由客家局自營。

彭俊豪說，客家局還預計新增台灣客家茶文化館、乙未戰役紀念公園、永安海螺文化體驗園區及北區客家會館等4館舍，都將於今年底前完工，但除了客家茶文化館預計委外管理，其他館舍都打算自營，直言客家局已連續3年員額僅40人，絕非只單純管園區，何況管理本身就是一門專業，連基本管理都有問題，很難要求展覽及活動的策展品質，更別說提升參與人數，恐淪為蚊子館，呼籲委請專業團隊經營管理，降低人力負擔並提升管理品質，發揮場館最大效益。

客家局解釋，崙坪文化地景園區年初因疫情衝擊，考量多為群聚性展覽及活動，才在今年3月經雙方合意終止契約，6月底疫情趨緩後 ，已再次委外營運，辦理工藝手作課程、親子園區探索、草地音樂會等活動。鍾老文學園區則因評選結果不理想，改由客家局自己經營規畫展覽。

(中時 )