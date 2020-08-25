由百想視帝劉亞仁及韓流人氣女星朴信惠主演，改編自好萊塢編劇麥特奈勒（Matt Naylor）劇本的話題電影《＃ALIVE》，劇情敘述首爾突然有不明病毒快速傳播，感染者全都化為吃人喪屍，飾演宅男的劉亞仁在家打電動時發現室外風雲變色，只能獨自躲在家裡極力抵禦想從屋外闖入的喪屍，孤軍奮戰數日，意外發現原來對面公寓也有另1位倖存者朴信惠，於是兩人結盟攜手努力逃脫「喪屍公寓」。

飾演電玩宅男的劉亞仁笑稱最近的真實生活也很宅，從10多歲就上首爾打拼的他，為了專心當演員而不太和朋友聯絡，常常1個人孤單過日子，最近更開始玩起以前不會玩的手機遊戲，還看了之前沒空看、與影后金喜愛主演的禁忌姊弟戀戲劇《密會》，以往手機都只是用來打電話跟母親聯絡或和朋友談事情而已，但近期「升級」買了智慧型手錶，努力與社會「接軌」，而且最近還都拼命叫外送餐點。

劉亞仁在片中飾演金髮電玩宅。（Netflix提供）

而女主角朴信惠在電影中的表現也相當亮眼，儘管面對生死關頭依舊冷靜且機智以對，稱職演好「神隊友」角色，但與劉亞仁全都忙著想方設法活下去，兩人之間毫無浪漫的愛情戲。

被問到是否想與劉亞仁演戀人時，朴信惠透露自己也好奇雙方會產生怎樣的火花，因為劉亞仁與金喜愛的禁忌姊弟戀深植人心，笑稱自己應該是劉亞仁合作過年紀最「幼齒」的女演員之一，很期待跟影帝合作之後能夠有所改變。

此外，提到兩人的互動時朴信惠感性表示，由於彼此都是10幾歲就出道的人，聊起天來相當有共鳴，劉亞仁曾對自己說：「一直以來妳都以演員朴信惠的身份過日子，真的是辛苦妳了。」讓她聽了忍不住情緒激動了起來，覺得有被劉亞仁肯定的感覺。電影《＃ALIVE》9月8日於Netflix上架。

(中時 )