青少年使用笑氣日盛，還曾發生致死案，卻未被納入毒品管制，北市議員徐立信要求北市府，建請中央將笑氣納管。（本報資料照）

青少年使用笑氣日盛，還曾發生致死案，卻未被納入毒品管制，根據衛服部2014年調查指出，笑氣是12至17 歲青少年濫用藥物的第1名；教育部2017年調查更發現，笑氣已滲透國小，濫用程度僅次K他命。北市議員徐立信要求北市府，建請中央將笑氣納管；衛生局回應，會朝此方向，但仍需等中央公告。

「為何一直發生卻沒人管？」徐立信表示，這種無色微甜的便宜氣體，看似沒有立即成癮性，可是根據長庚醫院研究團隊去年發表報告顯示，多名青少年因吸食笑氣導致癱瘓的案例，加上致死案頻傳，但奇怪的是，政府都沒在管。

徐立信指出，笑氣被濫用的爆發期，與網路興起的時間相同，青少年透過網路，讓笑氣在「次文化」之間快速流竄，因此能在網路上輕易購買到笑氣，青少年更認為笑氣不是毒品，所以使用也不需要躲躲藏藏。

他要求，市府須在2周內提出如何防堵青少年不當吸食笑氣，並建請中央將「笑氣」納入管制物質，以保障青少年的健康。

衛生局長黃世傑表示，依照北市自治條例，目前會朝建請中央納管的方向，但關於中央規定，還有一些尚在整理，要看環保署如何公告。衛生局主祕邱秀儀補充說明，會請業務單位先評估，透過內部討論後會有個決策方向。

(中時 )