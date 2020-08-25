用安眠藥改善睡眠困擾的人愈來愈多，根據健保署統計，全台使用安眠鎮靜藥物人數達426.5萬人，1年有超過9億顆安眠藥被吞下肚。失眠者想方設法入睡，但有些方法卻可能讓人送命。

一夜好眠，對許多人來說是很奢侈的願望。根據健保署統計，2016～2018年全台安眠鎮靜藥物用量從每年8.53億顆攀升至9.18億顆，以每顆1.5公分計算，藥物長度可環台12圈；用藥人數也從411.7萬人增至426.5萬人，顯示愈來愈多民眾有睡眠困擾，需仰賴藥物入睡。

最近1名退休刑警妻子因使用醫師開立的麻醉藥治療失眠，卻在睡夢中過世，死因是多重藥物中毒與窒息。檢察官發現死者睡覺時戴的面罩內，含有吸入性麻醉藥Isoflurane愛氟寧以及其它2種安眠藥物。

安眠藥可以用面罩吸入使用嗎？用麻醉藥助眠的風險是什麼？還有哪些錯誤的助眠行為，可能讓人送命？

「把安眠藥裝進吸入性面罩使用？這不符合醫學常規，」睡眠專科醫師、思維診所院長江秉穎認為，目前的安眠藥多為口服，不可能以面罩吸入的方式來治療失眠。

至於想利用麻醉藥「昏睡」，更可能一腳踩入死亡陷阱。麻醉藥Isoflurane是醫院常用的全身麻醉劑，「一般診所沒法開出這種處方，Isoflurane的藥單上也未註明可以當作睡眠用藥，」台中榮總疼痛科及麻醉部主治醫師洪至仁說，就此案而言，醫師把麻醉藥用來治療睡眠是屬於「藥品仿單標示外使用(off-label use)」，也就是使用方法已超出藥品使用說明書規定，自然有一定風險。

洪至仁說，這類藥物的副作用是會抑制呼吸，且全身麻醉後，患者毫無行為能力，無法自己控制呼吸、血壓、心跳，有時還得插管由機器供應氧氣及呼吸，「全身麻醉就是把身體所有的反射都去掉了，自己不會呼吸、完全依賴他人，」他說，這表示此人的生命徵象此刻完全操控在別人手裡，絲毫馬虎不得，所以必須要有專人及儀器監測，「麻醉藥不能當安眠藥，這是很危險的，更不可能自己在家裡使用，」洪至仁說，目前合法可在家中使用的吸入性麻醉劑是治療疼痛的，並非失眠，「若在家裡麻醉麻到睡著了，誰來叫醒他？」他憂心地說，患者很可能從此一睡不起，實在太危險；江秉穎也提醒，「麻醉藥的睡眠深度，是患者被刀割了也不會醒過來，」他認為在家裡使用麻醉藥助眠是很危險的。

為什麼有醫生甘冒如此大風險，用這種方法協助患者入睡？1位不願具名的麻醉科醫師推論，使用麻醉藥物助眠應該是利用藥物的物理特性，因為麻醉藥物多為水劑，若能滴在面罩的盒子裡，加熱成為蒸汽，由患者的肺部吸入到血液吸收並影響大腦，只需要一點點的麻醉藥量，達到足夠睡眠就好；但問題是藥物劑量難以拿捏掌控，何況是讓患者在家自行使用，睡眠與死亡僅一線之隔，「還是不要亂試，風險及代價太高，」他說。

不少人喜歡喝點小酒幫助入睡，也會影響安眠藥效果。台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪解釋，很多人認為喝點酒可幫助入睡，但當酒精漸漸被代謝完，反而可能破壞睡眠結構，造成下半夜淺眠、易醒；而且自行混用多種鎮靜安眠藥及使用酒精，會因藥理作用，增加使用藥的危險性。

「喝酒不必然對放鬆有效，反而可能增加猝死風險，」江秉穎兼具睡眠專科及耳鼻喉科醫師資格，他說，喝酒除了會影響治療效果，還會抑制呼吸中樞，讓肌肉放鬆，呼吸道受壓迫，患者打呼更大聲；或者原來有睡眠呼吸中止症的人，狀況會更加嚴重，甚至引發猝死風險，因此他常建議患者服用安眠藥期間，儘量不要喝酒。另外，他也提醒正在服用心律不整及心臟衰竭藥物的人，最好隔開2～3小時再吃安眠藥，以免影響藥效。

若改變生活作息，失眠狀況仍沒改善，應儘速就醫尋求醫師協助。（圖片來源：pixabay）

影響睡眠的原因很多，找到原因對症治療，才能終結失眠惡夢。黃名琪說，民眾若有失眠問題，可從改變生活習慣做起，譬如改掉睡前想太多的毛病。有人習慣在睡前檢討自己或規劃未來要做什麼事，反而可能造成緊張、煩惱或情緒波動，更加輾轉難眠，黃名琪建議，睡前應盡量安排做輕鬆的事，讓身心處在平靜狀態。

若改變生活作息，失眠狀況仍沒改善，應儘速就醫尋求醫師協助。「不是用安眠藥敲昏睡著就好，找到原因對症治療才會好，」江秉穎說，目前會影響睡眠的因素有80多種，他建議，有失眠問題時不妨找有睡眠專科執照的醫師，抓出影響睡眠的原因，而不是自己胡亂吞安眠藥，反而錯失治療機會，「真正好的睡眠品質，不是睡了多久，而是隔天醒來有睡飽的感覺，精神飽滿，」江秉穎說。

一名75歲女性失眠20多年，求診睡眠專科醫師後發現，原來是生理時鐘失調以及上呼吸道阻力症候群，讓她難入眠。江秉穎利用認知行為治療，為她調整生理時鐘，同時改善鼻過敏狀況並訓練喉嚨肌肉。結果，這位女士從1天8顆藥到完全不必用藥，順利擺脫失眠困擾。不過目前這類非藥物的治療失眠療程沒有健保給付，每次看診約需自費3,000元左右，整個療程約6～8次。

(中時新聞網)