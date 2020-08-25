9月中，證券商與銀行搶奪1億元以上大戶的戰爭即將開打。金管會25日公布證券商高階財管方案，即可透過複委託、財管及自營業務，針對資產1億元以上客戶提供境外結構型商品、不限信評國外債券的投資，證期局副局長蔡麗玲表示，預計9月中開始接受申請，會與銀行申請時間相近。

由於券商必須資本適足率達200％、淨值要100億元以上，且沒有受重大裁罰，符合申請門檻共9家券商，另外有一家券商為爭取此業務，特別增資來符合門檻，也就是有10家券商有意申請高階財管業務。

銀行局7月底公布的銀行高階財管業務，與這次券商開放範圍、可投資商品相近，銀行局要求銀行要有較高的財務健全、風險控管、業務經營及研發、企業誠信等要求，財務指標全數加碼2.5個百分點，即如普通股比率要求9.5％、第一類資本要求11％，整體資本適足率要求13％，到今年6月底，共有15家銀行符合，另有三家銀行可以符合財務門檻打7折，但要承諾增加在台投資、雇用人才。

銀行方面是9月15日第一波申請，第四季放榜，第二波是2021年2月申請，要第二季才會放榜，券商則沒有限時，但要求經券商公會對複委託、證交所對財管及背書保證、櫃買中心對自營業務申請進行「初審」，過關才到金管會審查。

1億元以上高資產客戶財管業務，就是擴大開放銀行可提供境外結構型商品、不限信評等級的國外債券、引進海外子公司或分支機構發行的境外結構型商品，給這些高淨值客戶投資，不是所有銀行、券商都可以承作，採核准制，並要首度導入「部門主管問責制度」，將來一旦出問題，除了對金融機構開罰外，金管會可能對負責的主管祭出停職、撤職處份。

年底前即可確定10家券商、15家（或18家）銀行，究竟誰搶到首波高階財管開辦核准，即要爭取境外回流資金、台商返台資金及國內高資產客戶的理財商機。

(工商 )