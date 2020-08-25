王陽明在9月11日將上映的國片《海霧》中，飾演個性衝動的海上救難隊員，因為一時的錯誤決定釀成遺憾，他坦言年輕的時候確實很衝動，「年紀小的時候不會去思考，不會去判斷，但是現在不會了」，被問年少輕狂做過的事？他笑答：「滿多的，我29歲進這行之前真的玩得滿瘋的，但有些東西真的不方便說啦！」他表示已經有想法，要把年輕時的瘋狂事寫成劇本，「等我把故事寫出來，你們看了就知道。」

王陽明在電影中是正義魔人，他說現實生活中，也會路見不平拔刀相助，「有一次半夜在醫院外面看到一男一女，男生受傷了，對那個女生罵很難聽的話，罵到我看不下去，過去跟那個男生說『不要這樣子罵人，畢竟她是女生』，那個男生聽完有冷靜下來」，王陽明吐吐舌頭說：「但我不知道我這樣講，女生後來有沒有怎樣。」他有感而發：「人生這條路上，碰到十字路口，就會有不同選擇，做了決定之後，回過頭也常會有『啊！我當時怎麼會這樣』的想法。」

王陽明和鄭人碩因爲拍《海霧》變成好朋友，兩人拍攝期間常常相約喝酒聊男人心事，雖然王陽明的女兒才8個月大，鄭人碩還特別送了「女兒紅」給他，要他女兒出嫁的時候才能把酒打開，逗得王陽明開玩笑說：「你放心，我女兒不會結婚的。」

王陽明開玩笑說，自己是那種女兒長大約會看電影，他也會偷偷偷偷跟去的老爸。(粘耿豪攝)

王陽明坦言自己從寵妻魔人進化成女兒奴，「大家都說帶小孩是甜蜜的負擔，我的心得是，自己越來越愛她了」，他表示以前還沒當爸爸時，和蔡詩芸過兩人世界，「我們很愛買東西，賺的錢都花在兩人身上，有了女兒之後，滿腦子和心思都是女兒」。他舉例，有一次他工作的時候，接到蔡詩芸電話說要帶女兒去看醫生，腦中都是小劇場，「聽到女兒要去看醫生就晴天霹靂胡思亂想，整個人都慌了，結果只是去檢查一下牙齒」。

王陽明在《海霧》片中有一場和鄭人碩的打鬥戲，他表示拍得很辛苦，難掩失望說：「我們打得很用力，我甚至還拆下旁邊的木板用力K他，但看試片發現被剪掉很多，唉，不說了，演員都這樣子，戲被剪掉總會覺得可惜」，他回憶拍片時，幾乎都在船上，「船上很多鐵鏽，拍打戲全身很多地方都被鐵鏽刮傷，下戲就趕快衝到醫院去打破傷風針」。

王陽明原本計畫最近要到大陸宣傳主演的電影《蕎麥瘋長》，「但疫情的關係就留在台灣，這樣也好，可以多陪陪家人」，被問到在《海霧》中有一場和王心恬點到為止的親熱戲，是否有跟老婆報備，「那場還好，但是《蕎麥瘋長》中跟鍾楚曦有滿多激烈的戲，這個就一定要報備。」

(中時 )