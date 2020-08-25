台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中以赤崁樓文昌閣所祀魁星最具代表性。（曹婷婷攝）

七夕也是魁星爺誕辰，為推廣國定古蹟赤崁樓文昌閣魁星文化，台南市政府今年特舉辦為期2周的「赤崁祭魁星」，今晚依循古禮舉行「祭魁星」祀典儀式，台南市長黃偉哲主祭，120名學子共同陪祭，黃偉哲現場也以扁擔挑起祭魁星活動主題燈籠，象徵鼓勵學子努力讀書「挑燈夜戰」。

「赤崁祭魁星」今年擴大舉辦，將持續到9月6日，黃偉哲表示，魁星五文昌之一，台灣祭祀魁星已有百餘年歷史，其中以赤崁樓文昌閣所祀魁星最具代表性。赤崁樓每年都有來自全國不計其數祈求讀書順利、考試金榜題名的各地考生及學子，終年香火鼎盛，由文化首都台南舉辦祭魁星這樣具有傳承意義的文化祭典，讓大家進一步了解傳統信仰文化，格外有意義。

黃偉哲指出，今年祭典市府特別依照孔廟「聖廟釋典儀節」中記載祭祀文昌的古禮來祭拜，祝福每個學子都能「金榜題名 文運昌隆」，各行各業的人來拜魁星也都能「獨佔鰲頭」！

傳統在七夕這天，女生會祭拜七星娘娘祈求姻緣，而士子讀書人則會祭魁星求功名，魁星祀後更有「魁星宴」和「魁星會」之說，因此市府今年特別將祭典儀式安排在傍晚舉行，以期符合傳統當日祭魁星的情境。今年首度舉辦古禮祭祀，120名陪祀學子名額，甫開放報名、1天內舊額滿，反應熱烈。

祭典儀式結束後，每位參與學子也由文化局葉澤山代表市長頒贈包含壽誕紅蛋、功名筆、平安米、逢考必中紀念扇及赤崁魁星餅等紀念品，祝福參與的學子們都能金榜題名、獨占鰲頭。

結合魁星祭典與歷史文化的「赤崁祭魁星」結合傳統信仰，2018年首辦後隨即成為台南七夕深具特色的祭典之一，今年活動內容除有魁星典故文化與相關文物展、大型紙紮工藝「魁星爺」像、銀河星宿圖及中央研究院授權大型古代科考皇榜輸出圖等展示外，更特別網羅多間府城著名百年老店珍藏的特色文物，另備有紀念章、祈福榜、大型四書五經、「挑燈夜戰」等互動設施及手持拍照工具，並販售古蹟區限定周邊商品。

(中時 )