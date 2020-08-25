「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會」，由國際知名鋼琴家陳瑞斌演奏搭配文茜世界周報主持人陳文茜朗讀詩詞，台中市長盧秀燕以及前台中市長胡志強也到場聆聽。（馮惠宜攝）

「陳文茜VS陳瑞斌七夕鋼琴詩篇朗讀音樂會-向防疫英雄致敬」25日七夕情人節晚間在屯區藝文中心演藝廳浪漫登場，由國際知名鋼琴家陳瑞斌演奏搭配文茜世界周報主持人陳文茜動人嗓音，朗讀中外經典詩詞，台中市長盧秀燕以及前台中市長胡志強也到場聆聽，還被陳文茜CUT上台合唱一首「月亮代表我的心」，胡志強笑稱這是胡盧二重唱。

這場活動由台中市政府文化局與財團法人台中巿文教基金會共同辦理，主持人陳文茜與鋼琴家陳瑞斌共同策劃，特別的是陳瑞斌是已故俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）唯一的亞裔弟子，被稱為「天使手指」的彈奏技巧、自然與熱情的舞台魅力，深受樂迷喜愛，今年特地選在七夕情人節演出包括電影「似曾相識」的插曲及蕭邦小夜曲等，搭配陳文茜動人嗓音，朗讀中外經典詩詞，為社會散播正向能量，也感謝守護台灣的防疫英雄。

特別的是前後任台中市長胡志強與盧秀燕也到場聆聽，活動接近尾聲時，陳文茜也特別請倆人上場，笑稱倆人是牛郎與織女，而盧秀燕幽默表示，有一句流行語是「像極了愛情」，而胡志強則表示，他們倆是胡盧二重唱，最後眾人一起高歌一曲月亮代表我的心，為活動劃下圓滿句點。

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