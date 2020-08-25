近年電子票證吹起一股「食品風」，成立逾60年的味王公司，繼今年初跟悠遊卡公司合作，將旗下知名產品「味精」變身「味王味精造型悠遊卡」，25日再宣布味王另一個明星商品「王子麵」也化身造型悠遊卡，讓今年正好滿50週年的王子麵，也能納入懷舊迷的收藏名單！

味王表示，1970年問世的王子麵今年正好上市50週年，悠遊卡公司特地等比例將王子麵縮小，發行「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，不但仿真，外袋與市面販售的商品材質完全相同，搖晃時還會有脆麵的沙沙聲，搭配鑰匙圈吊飾，不但可愛吸睛，還相當實用。

味王透露，王子麵之所以取名王子麵，來自於味王公司對此產品的重視，將其視為「味王的孩子」，或許很多人都不知道，王子麵一開始的產品設定是泡麵，在消費者的創意下，才成為直接壓碎麵體、混和調味粉的零食吃法，也成功在零食市場成為主流。

味王指出，「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」從8月24日上午11時起至8月28日晚間23時59分止，開放在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商限時預購，每個售價新台幣190元。預料又將掀起一波收藏熱潮！

(工商 )