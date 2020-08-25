地產大亨梁柏薰七夕送花表心意，璩美鳳雖婉拒企業巨鱷追求，但接受他邀請共同主持Youtube節目《美天都開薰》，內容不但無所不談，而且百無禁忌，兩人還認真幫助各農會，銷售因疫情停滯的農產品。談到兩人友情，璩美鳳表示，她2018年參選高雄市長時，遭到特定人士打斷2根肋骨，住在高雄海軍總醫院1個月，當時的她身心俱疲，有一天突然有位「大叔」捧著一大束花來病房探望她，原來就是梁柏薰，當下覺得很感動。

梁柏薰解釋，當時從媒體上獲悉璩美鳳受傷住院，雖然彼此不認識，但他佩服她的勇氣，也很心疼一個女孩要面對如此龐大的壓力，所以決定去醫院探望她，為她加油打氣。選舉結束之後，兩人成了無話不談的好朋友。梁柏薰32歲創立新偕中建設，20多年前就已在政商界叱吒風雲，與趙藤雄、馬玉山並稱台灣三大地產王。這幾年他砸下10億新台幣在柬埔寨金邊蓋商務旅館，璩美鳳特地在去年到柬埔寨金邊住了1個月，在當地全程英語協助他，並打理國際建案的所有事務，算是報答梁柏薰的「救命之恩」。

璩美鳳兒時萌照曝光。(新華忠國際地產提供)

兩人目前都是單身，為何没發展成男女朋友？璩美鳳說：「我們就是哥們，我個性比較男性化，這2、3年都没有感情對象，我也想通了，我適合單身，不適合談感情，感情就是一種經驗，有過這樣的經驗就好。」她開玩笑說：「我現在的生活比較像修女。」

(中時 )