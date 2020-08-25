香港知名電競實況主馬俊怡（Rose Ma）外型甜美、身材火辣，除了被封為電競女神，還因撞臉日本前「AV天后」明日花綺羅，而有「港版明日花」之稱，人氣火紅，未料近日網上有人爆出她的黑歷史，甚至不雅床照外流，掀起熱議，而今（25日）馬俊怡終於打破沉默回應了。

馬俊怡捲入床照風波後，她的經紀人阿男在其臉書專頁代為發聲，表示感謝朋友、粉絲、傳媒各界關心，抱歉未能在第一時間回應，接著說：「有關近日的事件，我們已就此尋求法律意見，因此現時不便作出任何方式的回應。多謝大家理解及關心。」

馬俊怡近日捲入床照風波。（圖／翻攝自馬俊怡IG）

馬俊怡日前遭爆曾在夜總會當媽媽桑，不但親自下海服務客人，還多次帶小姐進出私人會所、酒吧，更被指以潛規則換工作，卻不時遲到兼臉臭，而有此傳言，傳出是因她時常欺壓同行，讓其他網紅看不下去才出面爆料。

至於流出的床照，有人認為女主角並非Rose Ma，覺得兩人外形完全不同，並表示這張照片1年前就出現過，但也有人說馬俊怡和照片中的女子臉上的痣一樣，猜測應該就是馬俊怡本人。

(中時新聞網)