七夕情人節，屏東海生館正值繁殖期的企鵝也狂冒粉紅泡泡，雄企鵝叼小石頭向雌企鵝求愛的呆萌畫面，萌翻眾人甜蜜氛圍百分百。（謝佳潾攝）

七夕情人節，不僅情侶愛放閃，屏東海生館正值繁殖期的企鵝也狂冒粉紅泡泡，雄企鵝叼小石頭向雌企鵝求愛的呆萌畫面，萌翻眾人甜蜜氛圍百分百，而館方趁勢追擊公開海鸚鵡、鯊魚、魟魚、海蛞蝓的「脫單寶典」，解密海洋奇緣。

海生館指出，除送石頭外，企鵝為吸引異性，還會高聲唱歌、互相點頭鞠躬或用翅膀拍對方身體，而彼此配對成功後會互相理毛，舉止相當親密。照顧員笑稱，企鵝平時無法分辨性別，但當進行「踩背」交配時，就能明顯看出站在上方的是雄企鵝，反之為雌企鵝。

而海鸚鵡的繁殖季節早先企鵝，落在4至6月，期間牠們會換上亮麗的羽毛來吸引異性注意，並仰頭高聲唱歌、拍打雙翅進行求偶，且會在雙方見面時用鳥喙相互撞擊表達問候，堪稱「海中鴛鴦」。

至於鯊魚和魟魚的追求方式，堪稱熱情狂野又刺激，牠們發情時會出現追逐且看似打鬥的情況，激烈程度還會造成體表出現些許深紅色傷痕，尤其公鯊還會咬住母鯊的腹鰭或胸鰭不放，而翻轉扭打地愈厲害，就表示愛意愈濃厚。

今年暑假「海洋萌主」海蛞蝓則在交配前無明顯求偶動作，牠們是雌雄同體、異體受精的生物，但有趣的是，牠們似乎早就知道對方的意思，會很明顯地向對方靠近，有些種類如海兔，還會多隻同時進行繁殖行為。

(中時 )