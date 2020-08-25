來自澳洲、目前就讀阿德萊德大學（University of Adelaide）的20歲女大生，原本在課堂上課的她，突然收到一封電子郵件，她看了看寄件者是「樂透公司」，當下女學生不以為意，認為只是中了幾千塊，結果她登入帳號查看，當場哭出來！

這名女大生，在上課時收到樂透公司寄來的電子郵件，「當時並沒有多想，以為自己可能只是中了幾千塊」，女大生等上課空檔時，登入帳號查看，沒想到自己竟然是中了480萬澳幣（約台幣1億元）的大獎，瞬間成為億萬富婆，女大生也當場哭了出來。

女大生形容自己當下反應，「實在太驚喜了！我當場開心的哭出來，我好想大吼大叫、到處亂跳，但是因為還在上課，所以我只能憋在心裡」，之後她就不斷的在看時間，希望趕快下課，才可以立刻回覆樂透公司。

女大生獲得的這筆巨額大獎，樂透公司將會以每個月付2萬澳幣（約台幣42萬元）的形式，分成20年贈與中獎者，至於會如何運用這筆獎金，女大生表示突然擁有這麼多錢，一時之間不知道怎麼規劃，但會先把書唸完，接著幫媽媽買車、買房，也打算幫自己買間房，待新冠肺炎疫情趨緩，就會到處旅行，她興奮的說「這是我人生最美好的時刻」。

(中時新聞網)